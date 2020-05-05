«Работают, болеют, умирают»: в Башкирии жители города обеспокоены смертью медсестры

Сообщалось, что женщина работала в Давлекановской ЦРБ, закрытой на карантин, а у ее коллег, как и у нее самой, были признаки ОРВИ. Жители города были крайне обеспокоены этим, опасаясь, что главная больница района может стать очередным очагом распространения коронавируса.