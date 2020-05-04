Глава Башкирии сообщил о новых кадровых назначениях в правительстве республики

Во-первых, в должности председателя госкомитета по внешнеэкономическим связям утверждена 26-летняя Маргарита Болычева из Москвы. О ней известно, что Болычева закончила журфак МГУ и Высшую школу экономики, работала продюсером в службе международной информации «Медиа-контент». В Уфе начала работать в 2013 году, когда возглавляла уфимское Конгресс-бюро «Офис группа», созданную специальнопод саммиты ШОС и БРИКС.