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Глава Башкирии сообщил о новых кадровых назначениях в правительстве республики

4 мая 2020, 08:18
Фото: Youtube.com
Свои места в правительстве заняли две женщины.

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое впервые прошло в формате видеоконференции, глава региона Радий Хабиров сообщил о состоявшихся кадровых назначениях в региональном Кабинете министров.

Речь идет о назначении двух женщин на министерские посты.

Во-первых, в должности председателя госкомитета по внешнеэкономическим связям утверждена 26-летняя Маргарита Болычева из Москвы. О ней известно, что Болычева закончила журфак МГУ и Высшую школу экономики, работала продюсером в службе международной информации «Медиа-контент». В Уфе начала работать в 2013 году, когда возглавляла уфимское Конгресс-бюро «Офис группа», созданную специальнопод саммиты ШОС и БРИКС.

Во-вторых, пост главы минземимущества заняла 44-летняя Наталья Полянская, которая ранее занимала должность исполняющей обязанности главы ведомства после ухода предыдущего руководителя – Гульшат Арслановой.

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