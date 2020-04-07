В Уфе назначили нового главного врача хозрасчетной клиники

По словам руководителя уфимской администрации, на место главного врача «Хозрасчетной клиники» назначили Азата Мухаметзянова.
Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии прокомментировал, что Азат Мухаметзянов имеет большой опыт в сфере здравоохранения и охарактеризовал его как специалиста высокого класса.
Мухаметзянов закончил два высших заведения – Башкирский государственный медицинский институт и Уральскую юридическую академию. С ноября 2008 года возглавлял Городскую клиническую больницу № 18.