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В Уфе назначили нового главного врача хозрасчетной клиники

7 апреля 2020, 10:39
Фото: https://www.hozpol.ru/
О назначении заявил мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин.

По словам руководителя уфимской администрации, на место главного врача «Хозрасчетной клиники» назначили Азата Мухаметзянова.

Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии прокомментировал, что Азат Мухаметзянов имеет большой опыт в сфере здравоохранения и охарактеризовал его как специалиста высокого класса.

Мухаметзянов закончил два высших заведения – Башкирский государственный медицинский институт и Уральскую юридическую академию. С ноября 2008 года возглавлял Городскую клиническую больницу № 18.

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