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Posted 2 мая 2020, 06:02

Published 2 мая 2020, 06:02

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

4 и 5 мая в Уфе перекроют часть улиц из-за репетиции парада Победы

4 и 5 мая в Уфе перекроют часть улиц из-за репетиции парада Победы

2 мая 2020, 06:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Парад Победы все-таки пройдет в столице республики, несмотря на пандемию коронавируса.

Репетиция парада военной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 4 мая с 22 часов на Советской площади.

5 мая с 10 до 12 часов военная техника будет двигаться по маршруту аэропорт «Уфа» — автодорога Уфа-Аэропорт — ул. З.Валиди — ул. Цюрупы — ул. 50-летия Октября — проспект Октября — разворот на остановке «Горсовет» — проспект Октября — ул. 50-летия Октября — ул. Революционная — ул. Ленина — ул. Пушкина — Советская площадь.

Напомним, ранее стало известно, что планы парада на Красной площади в связи с карантином изменились — наземная часть отменена. Но, по словам Владимира Путина, «9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты». Воздушный парад обещает стать самым масштабным за всю постсоветскую историю страны.

Акция «Бессмертный полк» в этом году также пройдет в новом формате — без участия людей. Около 70 тыс. портретов фронтовиков будут размещены на бортах автобусов «Башавтотранса».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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