4 и 5 мая в Уфе перекроют часть улиц из-за репетиции парада Победы

Напомним, ранее стало известно, что планы парада на Красной площади в связи с карантином изменились — наземная часть отменена. Но, по словам Владимира Путина, «9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты». Воздушный парад обещает стать самым масштабным за всю постсоветскую историю страны.