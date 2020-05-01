mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2020, 05:45

Published 1 мая 2020, 05:45

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Жители Башкирии обратились в Следственный комитет из-за загадочной смерти близкого

Жители Башкирии обратились в Следственный комитет из-за загадочной смерти близкого

1 мая 2020, 05:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уроженцы республики обратились к председателю комитета о время видео-конференц-связи.

Обратившиеся выразили несогласие с выводами региональных следователей о том, что смерть погибшего была естественной. Дочь скончавшегося рассказала, что его тело нашли в сентябре 2019 года и, несмотря на то, что у погибшего обнаружили следы телесных повреждений, экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения организма.

По версии членов семьи, их отца избили и оставили в таком состоянии на улице намерено, так как погибший был депутатом и имел отношение к промышленной отрасли. Поэтому, по мнению родственников, обстоятельства смерти можно расценивать, как убийство.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что Александр Бастрыкин раскритиковал решение подчиненных о проведении повторной экспертизы в том же медицинском учреждении, где была сделана первая. Глава ведомства поручил провести еще одну в Санкт-Петербурге и поручил передать дело на контроль в Центральный аппарат СК РФ. В отношении региональных подчиненных глава СК России назначил служебную проверку.

Материалы по теме
Следком передал дело об убийстве менеджера УМПО в судВ Уфе спустя 15 лет нашли преступника, совершившего кровавое убийство в ЧерниковкеВ Башкирии разыскивается подозреваемый в убийстве
#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Убийство#Убийство по неосторожности#Заказное убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика