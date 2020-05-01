Жители Башкирии обратились в Следственный комитет из-за загадочной смерти близкого

Обратившиеся выразили несогласие с выводами региональных следователей о том, что смерть погибшего была естественной. Дочь скончавшегося рассказала, что его тело нашли в сентябре 2019 года и, несмотря на то, что у погибшего обнаружили следы телесных повреждений, экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения организма.