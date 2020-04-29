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Posted 29 апреля 2020, 05:41

Published 29 апреля 2020, 05:41

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Закон о гуманном обращении с животными в Башкирии прошел первое чтение

Закон о гуманном обращении с животными в Башкирии прошел первое чтение

29 апреля 2020, 05:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После принятия инициативы животных нельзя будет умерщвлять, только вакцинировать и отпускать.

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что в республике прошел первое чтение закон о гуманном обращении с животными. Документ также прописывает финансирование приютов для собак и кошек из бюджета, а также новые правила отлова на улице.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, после отлова умерщвление возможно только в исключительных случаях, кошек и собак также предполагается вакцинировать от бешенства, стерилизовать и выпускать снова в место обитания. Запрещено будет также, отметил о, и отлавливать животных в присутствии детей.

«Процесс отлова и выпуска животного на волю в случае принятия закона необходимо будет фиксировать на видео. Надзорные органы будут вправе в любой момент потребовать эти видеозаписи. Предусмотрен также запрет на использование при отлове средств, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных», – рассказал Толкачев.

По мнению парламентария, закон поможет решить массу назревших проблем, среди которых и контроль за популяцией бездомных животных.

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#Общество#Новости#Приют
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