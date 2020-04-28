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Posted 28 апреля 2020, 12:51

Published 28 апреля 2020, 12:51

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Нассим Талеб: «Пандемия — это не „черный лебедь“»

28 апреля 2020, 12:51
Знаменитый писатель и статистик также принял участие в международном форуме «Мир после коноравируса».

— «Черный лебедь» — это метафора. Это неожиданная ситуация, с которой, например, дети сталкиваются за два дня до рождества, когда будет праздничный обед, но это абсолютно ожидаемая ситуация для повара, — пояснил Нассим Талеб. — Пандемия — это не «черный лебедь», так как она была неизбежной. На сегодняшний день наш мир существует во взаимосвязи, информация распространяется очень быстро. В этом смысле пандемия не была «черным лебедем», потому что мы о ней заранее немного знали. Но именно из-за этой взаимосвязанности вирус быстро распространился по планете.

Писатель также отметил, что человечество так или иначе знает о подобных катастрофах и, следовательно, знает механизмы распространения.

— Однако дело в том, что некоторые правительства поступают некомпетентно, полагаясь на советы псевдоэкпертов. Они, например, предлагают сравнить число заболевших с числом утонувших в бассейнах. В итоге правительства принимают меры несвоевременные, с опозданием.

Нассим Талеб подчеркнул, что, возможно, стоит говорить о пандемии как о сером лебеде — в таком случае, при следующей подобной катастрофе мир будет лучше к ней готов.

— Но где гарантия, что следующая пандемия не будет более серьезной, чем нынешняя? — добавил писатель.

Напомним, в 2007 году вышла книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», в которой рассматривается чрезвычайное влияние редких и непредсказуемых событий, а также склонность людей ретроспективно находить им простые объяснения. Талеб называет это теорией черного лебедя.

Сегодня, 28 апреля, проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Спикерам Форума — сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран — предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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