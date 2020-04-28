— «Черный лебедь» — это метафора. Это неожиданная ситуация, с которой, например, дети сталкиваются за два дня до рождества, когда будет праздничный обед, но это абсолютно ожидаемая ситуация для повара, — пояснил Нассим Талеб. — Пандемия — это не «черный лебедь», так как она была неизбежной. На сегодняшний день наш мир существует во взаимосвязи, информация распространяется очень быстро. В этом смысле пандемия не была «черным лебедем», потому что мы о ней заранее немного знали. Но именно из-за этой взаимосвязанности вирус быстро распространился по планете.