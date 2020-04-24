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Posted 24 апреля 2020, 10:44

Published 24 апреля 2020, 10:44

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии 28 человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

В Башкирии 28 человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

24 апреля 2020, 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав Башкирии сообщил подробные данные по заболеваемости коронавирусом.

По информации ведомства, по состоянию на 14:00 24 апреля подтверждается 455 случаев коронавирусной инфекцией, о которых писали ранее. За прошедшие сутки, напомним, получены 33 подтвержденных результатов COVID-19.

В стационарах региона лечение проходят 246 человек. 28 из них состояние оценивается как тяжелое, 18 из них находятся на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 86 человек с легкой формой заболевания.

Сегодня всего выписано с начала апреля 57 человек с коронавирусом.Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего за весь период умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

С внебольничной пневмонией госпитализировано 73 человека. Все обследованы на COVID-19.Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 35.

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#Общество#Новости#Карантин
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