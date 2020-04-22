В Башкирии снова увеличилось количество заболевших коронавирусом

Posted 22 апреля 2020, 07:38
Published 22 апреля 2020, 07:38
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По данным центра, в Башкирии количество зараженных коронавирусом увеличилось за сутки на 25 человек. Таким образом в настоящий момент официально зарегистрировано 396 человек данной категории.
С выздоровлением выписано 14 человек, всего выздоровевших в республике уже стало 38 человек. О летальных случаях не сообщается.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 236 в 78 регионах, в том числе выявлены 2 275 человек как контактировавшие с зараженными и болеющие без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации Роспотребнадзора, за все время в стране проведено более 2,25 млн лабораторных исследований.
По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 21 апреля, зафиксирован 371 подтвержденный случай. Из них 242 человека госпитализированы. На амбулаторном лечении находятся 87 человек с легкой формой заболевания.