В Башкирии снова увеличилось количество заболевших коронавирусом

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 236 в 78 регионах, в том числе выявлены 2 275 человек как контактировавшие с зараженными и болеющие без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.