mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2020, 08:19

Published 16 апреля 2020, 08:19

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Только в Уфе за нарушение самоизоляции оштрафовали более 800 человек

Только в Уфе за нарушение самоизоляции оштрафовали более 800 человек

16 апреля 2020, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Штрафы на сумму от 1000 до 30 тысяч рублей в Башкирии за нарушение самоизоляции получили 843 человека.

Такое количество штрафов выписано в столице Башкирии по состоянию на 16 апреля, сообщает «Башинформ» со ссылкой на Совбез Башкирии.

В ведомстве пояснили, что правоохранителям сейчас поручили усилить работу и накладывать как можно больше штрафов, чтобы количество протоколов увеличилось до 100 в день, сообщили в агентстве.

Напомним, согласно статье 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение режима самоизоляции граждан от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. За повторное нарушение наказание ужесточается, возможна уголовная ответственность.

В эфире «Эхо Москвы в Уфе» председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, напомним, заявил, что уже сейчас представители правоохранительных органов начнут штрафовать всех, кто идет в церковь.

Материалы по теме
В Башкирии мошенники рассылают сообщения о штрафе за нарушение самоизоляцииВ Башкирии 19-летнего парня с опухолью мозга не принимают в больницу из-за карантина
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика