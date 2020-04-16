Только в Уфе за нарушение самоизоляции оштрафовали более 800 человек

Напомним, согласно статье 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение режима самоизоляции граждан от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. За повторное нарушение наказание ужесточается, возможна уголовная ответственность.