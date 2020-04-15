В Башкирии 69-летняя женщина убила своего внука

Предварительно установлено, что женщина вместе с дочерью употребляла спиртные напитки. Шум помешал молодому человеку и он сделал замечание, на почве чего произошла ссора. Тогда его бабушку и схватилась за нож и ударила им в грудь, парень скончался на месте.