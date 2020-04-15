В Башкирии 69-летняя женщина убила своего внука

Posted 15 апреля 2020, 11:15
Published 15 апреля 2020, 11:15
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
По информации «Вестей», убийств 20-летнего парня произошло 14 февраля в квартире по улице Шота Руставелли. Убитого обнаружили правоохранители с ножевым ранением в груди.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщается, что по подозрению в убийстве задержали бабушку парня 69 лет. Следователям удалось выяснить, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Предварительно установлено, что женщина вместе с дочерью употребляла спиртные напитки. Шум помешал молодому человеку и он сделал замечание, на почве чего произошла ссора. Тогда его бабушку и схватилась за нож и ударила им в грудь, парень скончался на месте.