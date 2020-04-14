mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 апреля 2020, 10:03

Published 14 апреля 2020, 10:03

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

Минздав Башкирии сообщил о снятии карантина в крупной больнице

Минздав Башкирии сообщил о снятии карантина в крупной больнице

14 апреля 2020, 10:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава ведомства сообщил, когда 21-я больница начнет работать в обычном режиме.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что в больнице №21 Уфы планируют снять карантин из-за подозрения на коронавирус.

Глава ведомства напомнил, что вчера вечером у одного из пациентов обнаружили признаки внебольничной пневмонии. Максим Забелин отметил, что все предписания, которые вынесли врачам и коллегам, уже выполнены.

Будет повторная проверка, и больница с вечернего времени заработает в прежнем режиме», – отметил он.

На данный момент в Башкирии зафиксировано 129 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 22. Среди общего числа 15 лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания. Скончались 4 человека, которым был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией. Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.

Материалы по теме
Свидетели коронавируса: почему 27 медиков РКБ из Уфы написали обращение ПутинуМинздрав Башкирии опубликовал свежую статистику о ситуации с коронавирусомСвыше половины новых зараженных коронавирусом в Башкирии составили люди из РКБ
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика