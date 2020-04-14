Минздав Башкирии сообщил о снятии карантина в крупной больнице

Posted 14 апреля 2020, 10:03
Published 14 апреля 2020, 10:03
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что в больнице №21 Уфы планируют снять карантин из-за подозрения на коронавирус.
Глава ведомства напомнил, что вчера вечером у одного из пациентов обнаружили признаки внебольничной пневмонии. Максим Забелин отметил, что все предписания, которые вынесли врачам и коллегам, уже выполнены.
Будет повторная проверка, и больница с вечернего времени заработает в прежнем режиме», – отметил он.
На данный момент в Башкирии зафиксировано 129 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 22. Среди общего числа 15 лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания. Скончались 4 человека, которым был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией. Выписаны 9 человек после выздоровления от коронавируса.