Минздрав Башкирии уточнил количество заболевших в РКБ

С пневмониями, по ее данным, находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента). Эльза Сыртланова также сообщила, что в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов.