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Posted 10 апреля 2020, 04:02

Published 10 апреля 2020, 04:02

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии осудили начальника колонии за помощь заключенному в освобождении

В Башкирии осудили начальника колонии за помощь заключенному в освобождении

10 апреля 2020, 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Заключенный был осужден за превышение должностных полномочий и подлог и отбывал срок в Стерлитамаке.

О том, что приговор вынесли замначальнку исправительной колонии №21, сообщили в следственном комитете Башкирии. В апреле 2017 года, по данным следователей, 37-летний обвиняемый предложил одному из осужденных сделку.

Уговор предполагал, что заключенный сделает ремонт в банно-прачечном комплексе, а взамен получит помощь в досрочном освобождении. Заключенный согласился и купил силами родственников строительные материалы на 40 тысяч рублей, после чего обвиняемый удалил взыскание из дела осужденного, объявил благодарность, что помогло получить тому досрочное освобождение.

Махинацию удалось вскрыть в УФСБ Башкирии. Свою вину обвиняемый не признавал, но его осудили на 120 тысяч рублей.

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