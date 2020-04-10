В Башкирии осудили начальника колонии за помощь заключенному в освобождении

Уговор предполагал, что заключенный сделает ремонт в банно-прачечном комплексе, а взамен получит помощь в досрочном освобождении. Заключенный согласился и купил силами родственников строительные материалы на 40 тысяч рублей, после чего обвиняемый удалил взыскание из дела осужденного, объявил благодарность, что помогло получить тому досрочное освобождение.