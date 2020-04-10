В Башкирии осудили начальника колонии за помощь заключенному в освобождении

Posted 10 апреля 2020, 04:02
Published 10 апреля 2020, 04:02
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
О том, что приговор вынесли замначальнку исправительной колонии №21, сообщили в следственном комитете Башкирии. В апреле 2017 года, по данным следователей, 37-летний обвиняемый предложил одному из осужденных сделку.
Уговор предполагал, что заключенный сделает ремонт в банно-прачечном комплексе, а взамен получит помощь в досрочном освобождении. Заключенный согласился и купил силами родственников строительные материалы на 40 тысяч рублей, после чего обвиняемый удалил взыскание из дела осужденного, объявил благодарность, что помогло получить тому досрочное освобождение.
Махинацию удалось вскрыть в УФСБ Башкирии. Свою вину обвиняемый не признавал, но его осудили на 120 тысяч рублей.