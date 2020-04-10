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Posted 10 апреля 2020, 11:10

Published 10 апреля 2020, 11:10

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Минздрав Башкирии сообщил, куда положили больных и подозреваемых с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил, куда положили больных и подозреваемых с коронавирусом

10 апреля 2020, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные озвучены по состоянию на 13:00 10 апреля.

В региональном минздраве сообщили, что в настоящий момент, напомним, подтвердили 18 новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Башкирии за сутки. Всего подтвержденных случаев – 40.

16 человек в состоянии средней тяжести находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице, трое в тяжелом состоянии в больнице Демского района. В Сибае, в Кумертау, Исянгулово, Белебее и Бирске – по одному пациенту в состоянии средней тяжести.

С выздоровлением на текущий момент выписали семь человек, умерли два пациента с коронавирусом, но причиной смерти были основные заболевания, передали в ведомстве. На амбулаторном лечении без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом находятся сейчас пять человек.

С подозрением, напомним, на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 209 человека, из них 12 несовершеннолетних. В Республиканской клинической инфекционной больнице – 105 человек, в Демской больнице – 55 человек, в РКБ имени Куватова – 2 человека, в Белорецкой больнице № 1, в Октябрьской, в Стерлитамаке, в Нефтекамске, Исянгулово, Нефтекамске, Благовещенске, Сибае, Белебее, Бирске, Баймаке, Дюртюли – по одному пациенту.

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