Минздрав Башкирии сообщил, куда положили больных и подозреваемых с коронавирусом

С выздоровлением на текущий момент выписали семь человек, умерли два пациента с коронавирусом, но причиной смерти были основные заболевания, передали в ведомстве. На амбулаторном лечении без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом находятся сейчас пять человек.