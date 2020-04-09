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Posted 9 апреля 2020, 07:37

Published 9 апреля 2020, 07:37

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Житель Башкирии нашел мертвую 14-летнюю девочку в своей бане

Житель Башкирии нашел мертвую 14-летнюю девочку в своей бане

9 апреля 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Рядом с ней была 8-летний ребенок без сознания.

В Башкирии Следственный комитет сообщил, что погибла 14-летняя девочка. Ее тело обнаружил 8 апреля житель Бирска в бане своего домовладения.

Погибшая и ее 8-летняя сестренка были внучками мужчины. Когда он их обнаружил, обе были в бессознательном состоянии, мужчина вынес девочек на улицу и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть 14-летней и госпитализировали ребенка помладше.

В качестве предварительной причины смерти называют отравление угарным газом. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

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