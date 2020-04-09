Житель Башкирии нашел мертвую 14-летнюю девочку в своей бане

Погибшая и ее 8-летняя сестренка были внучками мужчины. Когда он их обнаружил, обе были в бессознательном состоянии, мужчина вынес девочек на улицу и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть 14-летней и госпитализировали ребенка помладше.