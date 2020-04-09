Житель Башкирии нашел мертвую 14-летнюю девочку в своей бане

Posted 9 апреля 2020, 07:37
Published 9 апреля 2020, 07:37
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
В Башкирии Следственный комитет сообщил, что погибла 14-летняя девочка. Ее тело обнаружил 8 апреля житель Бирска в бане своего домовладения.
Погибшая и ее 8-летняя сестренка были внучками мужчины. Когда он их обнаружил, обе были в бессознательном состоянии, мужчина вынес девочек на улицу и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть 14-летней и госпитализировали ребенка помладше.
В качестве предварительной причины смерти называют отравление угарным газом. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.