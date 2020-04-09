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Posted 9 апреля 2020, 07:54

Published 9 апреля 2020, 07:54

Modified 25 декабря 2024, 05:41

Updated 25 декабря 2024, 05:41

В Башкирии детям запрещено выходить из дома до обеда и после 18 часов

В Башкирии детям запрещено выходить из дома до обеда и после 18 часов

9 апреля 2020, 07:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Радий Хабиров подчеркнул, что «режим самоизоляции стал разбалтываться и в отношении детей».

— Дети должны сидеть — раз. Второе — у детей идут учебные занятия. Поэтому мы принимаем решения в отношении детей: они не должны находится в общественных местах с 18 до 13 часов местного времени. Вечером делать им нечего. Если родители ребенка, которому 17 лет, отправят его в ближайший магазин за хлебом, то ладно. Но с 18 до 13 часов он должен сидеть дома. Прошу глав муниципалитетов наладить работу, чтобы начали работать с этими детьми, чтобы привлекались к ответственности родители, которые допускают, что их дети не выполняют режима самоизоляции.

Глава региона отметил, что еще раз попросит глав муниципалитетов усилить патрулирование территорий для отслеживания выполнения режима самоизоляции.

Напомним, в Башкирии с 31 марта действует режим полной самоизоляции.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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