В Башкирии детям запрещено выходить из дома до обеда и после 18 часов

Posted 9 апреля 2020, 07:54
Published 9 апреля 2020, 07:54
Modified 25 декабря 2024, 05:41
Updated 25 декабря 2024, 05:41
Радий Хабиров подчеркнул, что «режим самоизоляции стал разбалтываться и в отношении детей».
— Дети должны сидеть — раз. Второе — у детей идут учебные занятия. Поэтому мы принимаем решения в отношении детей: они не должны находится в общественных местах с 18 до 13 часов местного времени. Вечером делать им нечего. Если родители ребенка, которому 17 лет, отправят его в ближайший магазин за хлебом, то ладно. Но с 18 до 13 часов он должен сидеть дома. Прошу глав муниципалитетов наладить работу, чтобы начали работать с этими детьми, чтобы привлекались к ответственности родители, которые допускают, что их дети не выполняют режима самоизоляции.
Глава региона отметил, что еще раз попросит глав муниципалитетов усилить патрулирование территорий для отслеживания выполнения режима самоизоляции.
Напомним, в Башкирии с 31 марта действует режим полной самоизоляции.