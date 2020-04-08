Больничные няни для детей-сирот в Башкирии не уйдут на карантин: им нужна ваша помощь

10 апреля в России в пятый раз пройдет масштабная благотворительная акция «День заботы за день работы».

Все собранные средства будут направлены на оплату труда квалифицированных нянь из 6 регионов: Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Казань и Симферополь. Акцию организует детский благотворительный фонд «Солнечный город», в Башкирии оператор акции – фонд «Наши дети». По данным Минздрава в домах ребёнка по всей стране находится почти 8 тысяч детей от 0 до 5 лет. Каждый из них за это время успевает несколько раз попасть в больницу с обычной простудой или обострениями тяжелых хронических заболеваний. Некоторые малыши лежат в больницах месяцами. Им делают уколы и дают невкусные лекарства, но через всё это они должны проходить в одиночестве, потому что у персонала больницы нет возможности сидеть с «ничейными» детьми. Час работы няни, которая сможет позаботиться о малышах, стоит всего 180 рублей. И даже сейчас, когда большинство россиян ушло на карантин и удалённую работу, больничные няни остаются рядом с детьми. В этом году проекту необходимо собрать 9 000 000 рублей: именно столько нужно, чтобы в течение года тысячи детей в 6 регионах были окружены заботой и вниманием, а не одиночеством и невзрачными больничными стенами. Подробнее о работе больничных нянь мы уже писали на нашем сайте. Тогда корреспонденты Медиакорсети провели несколько дней в больничной палате с детьми, от которых по разным причинам отказались мамы и папы. 10 апреля на сайте деньзаботы.рф можно сделать пожертвование и оплатить несколько часов или дней работы няни. Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город»: — Фонд занимается темой «больничных детей» почти 13 лет. В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным мы подняли вопрос о внесении в перечень социальных услуг новой услуги по уходу за детьми-сиротами в больницах. В ожидании решения, фонд продолжает оплачивать работу профессиональных нянь самостоятельно. Мы понимаем, что в этом году из-за пандемии коронавируса нам будет непросто собрать необходимую сумму, но очень надеемся на поддержку и желание людей подарить заботу тем, кому она особенно нужна. Ольга Власова, директор БФ «Наши дети»: «Сегодня, несмотря на карантин, наши няни заботятся о 9 детях в Уфе, Мелеузе, Нефтекамске и Салавате. Мы продолжаем работать также, как и в другое время. Всего в Башкирии за год около 150 детей попадает в больницы без мамы или другого взрослого. Зайдите на сайт деньзаботы.рф и сделайте пожертвование, хоть и небольшую сумму: если нас будет много, мы справимся!» Справка об акции: «День заботы за день работы» – всероссийская акция детского благотворительного фонда «Солнечный город», которая проходит ежегодно в апреле при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь». В 2019 году в акции приняло участие более 6 тысяч человек и было собрано 6,5 млн рублей для оплаты труда нянь в больницах Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Калининграда и Перми. Традиционно акцию поддерживают известные люди и крупные компании: телеведущая Ольга Шелест, телеведущий Тимур Родригез, шоумен Азамат Мусагалиев, фитнес-модель Екатерина Усманова, социальная сеть «ВКонтакте», компании Avito, 2ГИС и многие другие.