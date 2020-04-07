mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе в детсады из-за карантина привели меньше половины ожидаемого количества детей

7 апреля 2020, 05:29
Фото: Mkset.ru
Об этом сообщили на оперативном совещании в столичной мэрии.

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, вице-мэр Алина Сулейманова проинформировала собравшихся о том, как организована работа дошкольных учреждений в условиях ограничений из-за угрозы коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе было принято решение свести работу детских садов к минимум и принимать в них детей только из семей, в которых родители должны работать даже в условиях так называемого карантина.

По словам Алины Сулеймановой, сегодня с утра в 22 столичных детских сада, где были организованы дежурные группы, пришли 280 детей, с ними работают 32 сотрудника.

Накануне в детсады поступило 250 детей.

- Мы рассчитывали на поступление 450 детей, но их оказалось значительно меньше. Поэтому мы пересмотрим количество дежурных групп, их обновленный список будет опубликован сегодня в течение дня, - пояснила Алина Сулейманова.

Материалы по теме
Стало известно, как детские сады Башкирии будут работать во время недельной изоляции В Уфе закроют детские сады, оставят лишь дежурные дошкольные учрежденияМэрия Уфы сообщила, какие детские сады будут работать во время полной самоизоляции
#Новости#Детский сад#Коронавирус 2021#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48