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В Башкирии назначили ректора УГНТУ

3 апреля 2020, 10:21
Фото: УГНТУ
Приказ о назначении подписан Министерством образования 1 апреля.

Олег Баулин стал ректором Уфимского государственного нефтяного технического университета. Новому руководителю университета 38 лет, он кандидат технических наук.

Напомним, что с 25 декабря он находился в статусе исполняющего обязанности ректора университета. В тот день на конференции работников и обучающихся вуза за него проголосовали 129 человек из 156. На должность также претендовали директор филиала УГНТУ в Стерлитамаке Рустем Даминев и декан горно-нефтяного факультета Александр Могучев.

Баулин окончил вуз в 2003 году по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», родился в Уфе в 1981 году.

По окончании университета в 2003 году начал работать на кафедре технологии нефти и газа в качестве ведущего инженера. Последняя его должность в вузе – проректор по учебно-методической работе.

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