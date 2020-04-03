В Башкирии назначили ректора УГНТУ

Напомним, что с 25 декабря он находился в статусе исполняющего обязанности ректора университета. В тот день на конференции работников и обучающихся вуза за него проголосовали 129 человек из 156. На должность также претендовали директор филиала УГНТУ в Стерлитамаке Рустем Даминев и декан горно-нефтяного факультета Александр Могучев.