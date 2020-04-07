В профсоюзе медиков Башкирии намерены платить заболевшим коронавирусом врачам

Члены профсоюза считают, что страховать медицинский персонал нецелесообразно из-за несоразмерности стоимости пакета страхования и сумм выплат. Более того, по мнению председателя Республиканской организации профсоюза Рауля Халфина, в чрезвычайной ситуации страховая компания оставляет за собой право ничего не платить.