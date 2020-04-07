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Глава Башкирии назвал дату окончания строительства нового моста через Белую

7 апреля 2020, 04:00
Фото: Сайт главы Башкирии
Дату Радий Хабиров озвучил на строительной площадке.

Глава Башкирии Радий Хабиров 6 апреля на выездном совещании на строительной площадке нового моста через Белую в районе Монумента Дружбы сообщил, что новый мост будет сдан в октябре 2021 года.

Руководитель региона отметил, что из-за непростой ситуации закономерно ожидать удорожания контрактов, однако именно по этому проекту в правительстве проблем никаких не видят. Подрядчиков Радий Хабиров охарактеризовал, как сильную компанию с большим опытом.

«Строители порадовали меня обещанием, что в октябре 2021 года новый мост непременно сдадут. Важным для нас остаётся и вопрос организации транспортных развязок», – проинформировал глава Башкирии.

Напомним, по проекту новый мост-вставка между двумя существующими будет трехполосным. Его строительство идет уже сейчас, также планируется расширить проспект Салавата Юлаева, построить развязку на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, реконструировать старый мост.

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