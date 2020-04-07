Глава Башкирии назвал дату окончания строительства нового моста через Белую

Руководитель региона отметил, что из-за непростой ситуации закономерно ожидать удорожания контрактов, однако именно по этому проекту в правительстве проблем никаких не видят. Подрядчиков Радий Хабиров охарактеризовал, как сильную компанию с большим опытом.