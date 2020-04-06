«Еще хуже жизнь будет»: как в Уфе уволенный с позором чиновник угрожал бастующим

Из диалогов в кадре стало понятно, что люди получили на руки около 4-5 тысяч рублей и не могут содержать семьи и расплачиваться с кредитами. При этом, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию из-за угрозы коронавируса, им приходится сейчас очень много заниматься дезинфекцией улиц, однако на оплате труда это пока никак не отразилось.