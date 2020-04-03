mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Башкирии родила ребенка в бане и утопила в тазу с водой

3 апреля 2020, 11:36
Фото: pixabay.com
Следственный комитет собирает доказательства виновности молодой мамы.

Жуткая история произошла в начале марта 2020 года в Татышлинском районе. Местная жительница подозревается в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщили в следственном комитете республики.

По предварительной версии, 26-летняя женщина решила не ехать рожать в роддом. Вместо этого она сама закрылась в бане и дождалась появления на свет младенца. После родов молодая мать утопила своего малыша в тазу, а медикам о его смерти сообщила лишь через несколько дней. При этом женщина заявляла, что ребенок умер по естественным причинам.

Вскрытие показало истинные причины смерти. Следователям она призналась в содеянном. Расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают близких и знакомых подозреваемой, собирают доказательства.

Напомним, в 2019 году 29-летняя мать-одиночка заявила, что её годовалый ребенок пропал ночью из своей комнаты. Малыша искали около 200 человек почти двое суток. Позже удалось установить, что женщина сама задушила малыша. Его тело было найдено в два часа ночи 31 августа закопанным во дворе.

Материалы по теме
Пропал малыш Тимур Хабиров: появилось видео с поисков в Дюртюлинском районе БашкирииПропал малыш Тимур Хабиров: полиция допросила нового фигуранта уголовного делаВ Башкирии пропал малыш Тимур Хабиров: волонтеров просили проверять вскопанную землю
#Новости#Карина Мамаева#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48