Пропал малыш Тимур Хабиров: появилось видео с поисков в Дюртюлинском районе Башкирии

Сегодня, 30 августа, в селе Исмаилово в Дюртюлинском районе Башкирии продолжаются поисковые работы после сообщения об исчезновении годовалого ребенка.

Напомним, маленький Тимур Хабиров, которому едва исполнился 1 год и 2 месяца, исчез из своей комнаты вчера ночью, в период с 00.30 до 5.30. Его отсутствие обнаружила 29-летняя мать и сразу обратилась в полицию.

Известно, что женщина одна воспитывает пятилетнюю дочь и годовалого ребенка. С мужем она рассталась.

В поисках участвуют около 200 человек – полицейские, кинологи с собаками, спасатели, местные жители и волонтеры. Прибыли также специалисты из Москвы. Водолазы обследуют дно ближайшего водоема. Видео с места событий опубликовал телеканал «Звезда».