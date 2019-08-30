Пропал малыш Тимур Хабиров: появилось видео с поисков в Дюртюлинском районе Башкирии

Пропал малыш Тимур Хабиров: появилось видео с поисков в Дюртюлинском районе БашкирииВидео
К поисковым работам подключились специалисты из Москвы.
Сегодня, 30 августа, в селе Исмаилово в Дюртюлинском районе Башкирии продолжаются поисковые работы после сообщения об исчезновении годовалого ребенка.
Напомним, маленький Тимур Хабиров, которому едва исполнился 1 год и 2 месяца, исчез из своей комнаты вчера ночью, в период с 00.30 до 5.30. Его отсутствие обнаружила 29-летняя мать и сразу обратилась в полицию.
Известно, что женщина одна воспитывает пятилетнюю дочь и годовалого ребенка. С мужем она рассталась.
В поисках участвуют около 200 человек – полицейские, кинологи с собаками, спасатели, местные жители и волонтеры. Прибыли также специалисты из Москвы. Водолазы обследуют дно ближайшего водоема. Видео с места событий опубликовал телеканал «Звезда».
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении ребенка. Просят обратиться в полицию по телефонам 02 и 020 (с мобильного) или связаться с волонтерами по номерам 8-927-969-89-19 и 8 927 941-65-11.