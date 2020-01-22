Женщину из Уфы связали во время рейса в Иран скотчем, чтобы она перестала дебоширить

Женщину из Уфы связали во время рейса в Иран скотчем, чтобы она перестала дебоширитьВидео
Сегодня, 13:42Алия Фатхиева
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Возмутительница спокойствия никак не могла угомониться, материлась и кричала.
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Видео: Башинформ
«Башинформ» сообщил об инциденте на борту самолета из Уфы в Дубай. Из-за поведения пассажирки, которая никак не могла успокоиться, воздушный борт едва не сел в Иране.
Очевидцы рассказали, что женщина набрасывалась на других пассажиров, материлась и кричала, а на просьбы бортпроводников успокоиться, наоборот, «входила в раж», — поделилась историей пассажирка рейса Галина.
Поведение чем-то расстроенной дамы попало в объектив камер. Под конец, чтобы ее угомонить, пришлось связать скотчем руки, в результате чего женщина все таки успокоилась и уснула. По прилету в ОАЭ буйную пассажирку передали полицейским.
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