Женщину из Уфы связали во время рейса в Иран скотчем, чтобы она перестала дебоширить

«Башинформ» сообщил об инциденте на борту самолета из Уфы в Дубай. Из-за поведения пассажирки, которая никак не могла успокоиться, воздушный борт едва не сел в Иране.

Очевидцы рассказали, что женщина набрасывалась на других пассажиров, материлась и кричала, а на просьбы бортпроводников успокоиться, наоборот, «входила в раж», — поделилась историей пассажирка рейса Галина.