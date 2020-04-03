Минпромторг рекомендует регионам не ограничивать спиртное на период самоизоляции

Об этом сообщается в соответствующем указе Мантурова, передает ТАСС. Сегодня, 3 апреля, рекомендательное письмо направили главам всех регионов страны.
В ведомстве настоятельно рекомендуют «не менять» установленный режим продажи алкоголя «без крайней необходимости».
«Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — говорится в документе.
Ранее, напомним, ограничения на продажу алкоголя ввели власти Башкирии, Карелии, Якутии, Кемеровской области, Тувы, Красноярского и Пермского края.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что ограничительная мера связана с возможным ростом криминогенной обстановки в городе: «Мера для того, чтобы всякая нечисть не просыпалась».
Отметим также, что крупнейший производитель алкогольной продукции республики – компания «Башспирт» - занимает лидирующее место в списке главных налогоплательщиков Башкирии.