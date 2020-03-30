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Posted 30 марта 2020, 08:32

Published 30 марта 2020, 08:32

Modified 17 октября 2022, 21:03

Updated 17 октября 2022, 21:03

В Уфе закроют парки и скверы из-за карантина

30 марта 2020, 08:32
О новых ограничительных мерах сообщил глава уфимской администрации Ульфат Мустафин.

Ульфат Мустафин сообщил, что в ближайшее время в столице Башкирии закроют для прогулок все скверы и парки.

«Все аттракционы в парках, скверах – у нас они уже давно закрыты. И ограничения есть на проходные зоны. Ну, например, Затон, микрорайон Волна. Есть частный сектор, и народ идет на остановку через парк. Пожалуйста, пусть проходят, но вот скопления – такие моменты мы будем пресекать», – отметил руководитель администрации.

Он отметил, что такая мера принимается в связи с тем, что несмотря на рекомендации соблюдать карантин, многих жителей видели на прогулке на набережных, в парках и на улицах.

Улицы планируется патрулировать и проверять. Для этого уже помимо полиции привлекли ветеранские организации.

Напомним, региональному правительству рекомендовано ввести режим полного карантина в республике.

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#Общество#Новости#Карантин
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