В Уфе закроют парки и скверы из-за карантина

«Все аттракционы в парках, скверах – у нас они уже давно закрыты. И ограничения есть на проходные зоны. Ну, например, Затон, микрорайон Волна. Есть частный сектор, и народ идет на остановку через парк. Пожалуйста, пусть проходят, но вот скопления – такие моменты мы будем пресекать», – отметил руководитель администрации.