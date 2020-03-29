Бизнесмен заступился за торговца с коронавирусом, продававшего мясо в Башкирии

- Рано или поздно вспышка эпидемии затухнет и пройдёт, а за это непродолжительное время каждый покажет, чего больше у него внутри (чёрного или белого). Будьте терпимее, толерантнее, сильнее, дружнее и будьте здоровы! – написал в соцсетях Асхат Тауков.