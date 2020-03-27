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Posted 27 марта 2020, 10:26

Published 27 марта 2020, 10:26

Modified 17 октября 2022, 20:59

Updated 17 октября 2022, 20:59

В Башкирии на поддержку сельского хозяйства выделили 1,8 млрд рублей

27 марта 2020, 10:26
Их будут выделять в качестве субсидий.

В Башкирии приближается период посева сельхоздпродукций. Власти республики в рамках антикризисной поддержки выделили на эти средства 1,8 миллиардов рублей. Об этом сообщил на брифинге заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров.

Он отметил, что денежные средства будут выделяться сельхозпредприятиям в качестве субсидий. В частности, на приобретение техники и оборудование для исключения потерь сельхозпродукции выделили 1 миллиард рублей, на покупку минеральных удобрений – 480 миллионов рублей. На приобретение племенного и маточного мясного поголовья подготовили 250 и 95 миллионов рублей, соответственно.

Напомним, на этом же брифинге озвучили решение о мере поддержки малого и среднего бизнеса. На уровне республики глава Башкирии пообещал снизить налоговое бремя по упрощенной системе налогооблажения, единому налогу на доход и имущественные организации. Также в карантинный период предпринимателей освободят от платы за аренду государственного и муниципального имущества.

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#Экономика#Новости
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