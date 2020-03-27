В Башкирии на поддержку сельского хозяйства выделили 1,8 млрд рублей

Он отметил, что денежные средства будут выделяться сельхозпредприятиям в качестве субсидий. В частности, на приобретение техники и оборудование для исключения потерь сельхозпродукции выделили 1 миллиард рублей, на покупку минеральных удобрений – 480 миллионов рублей. На приобретение племенного и маточного мясного поголовья подготовили 250 и 95 миллионов рублей, соответственно.