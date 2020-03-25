В церквях и мечетях Башкирии в связи с пандемией приняли меры предосторожности

Так, в православных храмах рекомендовано воздержаться о проведения массовых религиозных служб, проводить причащение верующих при помощи одноразовых ложек, прихожанам рекомендовано воздержаться от целования руки священникам после благословения, а также о целования икон и крестов и возложения креста на голову.