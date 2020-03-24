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Posted 24 марта 2020, 09:44

Published 24 марта 2020, 09:44

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Один из зараженных коронавирусом в Башкирии отказывался от госпитализации

24 марта 2020, 09:44
Подробности сообщил представитель Роспотребнадзора.

Сегодня, 24 марта, на брифинге минздрава РБ прозвучала более подробная информация о зараженных коронавирусной инфекцией.

Как сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Насима Кучимова, наиболее сложная ситуация складывается с 69-летним мужчиной, который с большой долей вероятности заразился во время командировки в Москву. При этом он отказался поначалу от госпитализации и лечился амбулаторно. Госпитализирован этот человек был уже 19 марта, когда наступили существенные ухудшения здоровья.

Остальные двое зараженных - это 55-летняя женщина и ее 35-летняя дочь из Дюртюлей, которые в начале марта побывали в Европе. Они вернулись в Уфу 14 марта с пересадкой в аэропорту Шереметьево в Москве. Как считают специалисты, обе женщины могли заразиться как в Европе, так и в Москве.

Напомним, сегодня стало известно о трех зараженных коронавирусом. Они находятся в боксах инфекционной больницы на лечении. В Башкирии, по данным минздрава РБ, имеется месячный запас препаратов для лечения такого рода пациентов.

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#Общество#Новости#Вирус
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