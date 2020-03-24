Один из зараженных коронавирусом в Башкирии отказывался от госпитализации

Как сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Насима Кучимова, наиболее сложная ситуация складывается с 69-летним мужчиной, который с большой долей вероятности заразился во время командировки в Москву. При этом он отказался поначалу от госпитализации и лечился амбулаторно. Госпитализирован этот человек был уже 19 марта, когда наступили существенные ухудшения здоровья.