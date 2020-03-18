В Уфе из-за угрозы коронавируса закрылся частично торговый центр

Posted 18 марта 2020, 08:45
Published 18 марта 2020, 08:45
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По информации портала Ufacitynews.ru, решение частично закрыть торговый центр принято в ТЦ «Планета».
Сообщается, что речь идет пока что только о детском клубе. Из-за угрозы распространения коронавируса отменяются занятия до 12 апреля. Когда начнутся новые, сотрудники оповестят заранее, передали в организации журналистам портала.
Помимо занятий в детском клубе также отменены все массовые мероприятия. Магазины, фудкорт и кинотеатр пока что работают в обычном режиме, отметили в пресс-службе.
Сообщили также, что в качестве дополнительной меры перед открытие торгового центра дезинфицируются все общие зоны. Для гостей также установлены санитайзеры.