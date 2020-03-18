В Башкирии в детском садике нашли многочисленные нарушения

Posted 18 марта 2020, 12:48
Published 18 марта 2020, 12:48
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По данным ведомства, в Мечатлинском районе нарушено законодательство о контрактной системе.
Прокуроры установили, что в селе Большеустьикинское заключили государственный контракт на строительство детского сада на 140 мест. Контракт был заключен между «Управлением капитального строительства и подрядной организацией.
Сообщается, что объект капитального строительство сдали и ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, однако так и не поставили часть оборудования.
По данному факту прокуратура района внесла в адрес руководства казенного учреждения представление об устранении выявленных нарушений, все требования прокурора в настоящий момент удовлетворены.