mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта 2020, 12:48

Published 18 марта 2020, 12:48

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии в детском садике нашли многочисленные нарушения

В Башкирии в детском садике нашли многочисленные нарушения

18 марта 2020, 12:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О результатах проверки отчитались в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, в Мечатлинском районе нарушено законодательство о контрактной системе.

Прокуроры установили, что в селе Большеустьикинское заключили государственный контракт на строительство детского сада на 140 мест. Контракт был заключен между «Управлением капитального строительства и подрядной организацией.

Сообщается, что объект капитального строительство сдали и ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, однако так и не поставили часть оборудования.

По данному факту прокуратура района внесла в адрес руководства казенного учреждения представление об устранении выявленных нарушений, все требования прокурора в настоящий момент удовлетворены.

Материалы по теме
Следствие по-чёрному: в деле об изнасиловании проститутки в Уфе вновь нашли нарушенияШтрафы за нарушение ПДД — источник обогащения или способ поддержать инфраструктуру?
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Прокуратура Башкортостана#Природоохранная прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика