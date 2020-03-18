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Posted 18 марта 2020, 11:11

Published 18 марта 2020, 11:11

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Спасатели Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

Спасатели Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

18 марта 2020, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МЧС по республике предупредили о сильном ветре.

В опубликованном МЧС штормовом предупреждении сообщается, что в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

По прогнозу погоды в период с 20:00 18 марта до 20:00 19 марта будет облачно, ночью существенных осадков не будет. Днем прогнозируется мокрый снег и дождь.

Скорость ветра в среднем будет от 9 до 14 метров в секунду, но порывы могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +1,-4°, местами до -8°, днем +2,+7°.

Прогноз погоды по республике совпадает с уфимским.

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#Общество#Новости#Прогноз погоды
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