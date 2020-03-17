Власти Уфы опровергли слухи о закрытии торгового центра из-за коронавируса

Posted 17 марта 2020, 05:15
Published 17 марта 2020, 05:15
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой не поддаваться на провокации и не доверять фейковым новостям, а прислушиваться только к официальной информации.
- Я уже видел в соцсетях информацию о том, что у нас в Калининском районе закрыт торговый центр, там даже фотографии были, как люди в масках всё опрыскивают. Так вот, сообщаю: ничего подобного у нас не было! - подчеркнул Ульфат Мустафин.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров вчера подписал распоряжение о мерах против угрозы коронавируса.