Власти Уфы опровергли слухи о закрытии торгового центра из-за коронавируса

- Я уже видел в соцсетях информацию о том, что у нас в Калининском районе закрыт торговый центр, там даже фотографии были, как люди в масках всё опрыскивают. Так вот, сообщаю: ничего подобного у нас не было! - подчеркнул Ульфат Мустафин.