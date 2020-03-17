В Башкирии стартовали зональные учения по тушению лесных пожаров

Первыми зональные учения состоялись в лесном квартале Альшеевского лесничества вблизи деревни Аксеново. По сценарию, природный пожар охватил площадь 0,2 гектара. Сообщение об этом было оперативно передано в Альшеевское лесничество и в диспетчерскую службу минлесхоза. Добравшись до места возгорания, лесопожарное формирование из 48 человек и девяти единиц техники приступило к тушению пожара. В учениях приняли участие представители Альшеевского, Белебеевского, Иглинского, Гафурийского, Стерлитамакского, Макаровского и Туймазинского лесхозов, силы и средства Шафрановского участка лесопожарной станции «Белебеевская», а также подразделения пожарной части-62.