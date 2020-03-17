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Posted 17 марта 2020, 10:45

Published 17 марта 2020, 10:45

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии стартовали зональные учения по тушению лесных пожаров

В Башкирии стартовали зональные учения по тушению лесных пожаров

17 марта 2020, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Учения начались 11 марта и завершатся 10 апреля.

Мероприятия проводятся в целях подготовки к пожароопасному сезону 2020 году и пройдут на территории пяти лесничеств.

Первыми зональные учения состоялись в лесном квартале Альшеевского лесничества вблизи деревни Аксеново. По сценарию, природный пожар охватил площадь 0,2 гектара. Сообщение об этом было оперативно передано в Альшеевское лесничество и в диспетчерскую службу минлесхоза. Добравшись до места возгорания, лесопожарное формирование из 48 человек и девяти единиц техники приступило к тушению пожара. В учениях приняли участие представители Альшеевского, Белебеевского, Иглинского, Гафурийского, Стерлитамакского, Макаровского и Туймазинского лесхозов, силы и средства Шафрановского участка лесопожарной станции «Белебеевская», а также подразделения пожарной части-62.

Участники с поставленной задачей справились, показав готовность к оперативному реагированию на лесной пожар.

Аналогичные учения пройдут также в Абзелиловском, Аскинском, Кугарчинском и Салаватском лесничествах.

Работа проводится в рамках национального проекта «Экология».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости
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