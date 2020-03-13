В Уфе стартовал набор детей в бесплатные школы цифровых навыков «Лифт будущего»

Продолжительность курса — три учебных года, которые позволят детям освоить самый актуальный на данный момент язык программирования Python и получить базовые навыки в сфере микроэлектроники. Занятия планируется проходить в небольших группах до 12 человек по уникальной практико-ориентированной методике: учащиеся будут изучать не только теорию, но и использовать полученные знания в решении реальных задач, тренироваться работать в командах и управлять проектами — осваивать soft-skills.