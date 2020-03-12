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Posted 12 марта 2020, 06:01

Published 12 марта 2020, 06:01

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии перестали работать все ледовые переправы

В Башкирии перестали работать все ледовые переправы

12 марта 2020, 06:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Теперь в республике больше нет действующих ледовых переправ.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что вчера, 12 марта, в 16:30 прекратила свою работу ледовая переправа через Белую.

Спасатели уточнили, что она находилась в Краснокамском районе, около села Староянзигитово, которая действовала последней. В настоящий момент на территории республики не работает ни одна ледовая переправа. Всего в Башкирии их было четыре.

«Будьте внимательны при переправе по льду. Неукоснительно соблюдайте все требования безопасности. Не допускайте превышения установленной грузоподъемности. Помните: выход на лёд безопасен только на прошедших техническое освидетельствование в ГИМС ледовых переправах!», – отметили в пресс-службе МЧС.

В МЧС пояснили, что это связано с ранним вскрытием рек. Синоптики прогнозировали ранее, что в этом году половодье начнется раньше на срок около 10 дней.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Половодье
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