«С новым мэром Уфа — каток для извращенцев»: каковы последствия ледового апокалипсиса

— Уважаемый Ульфат Мансурович! Ваш предшественник на посту мэра Ирек Ялалов отличился и попал в истории города тем, что при нем организовывались пикеты с лозунгами: «Ялалов, ешь снег!». Но даже при нем уборка города в зимнее время не была настолько отвратительной, какой она оказалась в период зимы 2019–2020 года, то есть сейчас, при вас. Город выглядит, как каток для извращенцев.