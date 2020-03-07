В Башкирии началась подготовка волонтеров для мероприятий к Дню Победы

По его словам, на форум съедутся представители муниципальных отделений движения из городов и районов Башкирии. На образовательной площадке будут проведены лекции и мастер-классы от экспертов в области гражданско-патриотического воспитания граждан из Уфы, Москвы и Нижнего Новгорода. Также на форуме планируется детально рассмотреть и изучить методы проведения всероссийских акций и проектов на территории муниципальных образований Башкирии.