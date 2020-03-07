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ГИБДД не дремлет: на трассах в Башкирии проходят массовые проверки водителей

7 марта 2020, 10:03
Фото: Mkset.ru
Предупреждение опубликовал начальник регионального управления ГИБДД.

Сегодня, 7 марта, на дорогах регионального и федерального значения в Башкирии силами инспекторов ГИБДД проходят массовые проверки водителей.

Как сообщил в своем блоге начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов, его сотрудники должны останавливать и проверять водителей на предмет трезвого вождения и пресекать нарушения правил дорожного движения.

Динар Гильмутдинов также уточнил, что проверки связаны. Помимо всего, прочего, еще и с вероятным осложнением дорожной ситуации в канун праздника и продолжительного уик-энда.

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