В Башкирии пропал 14-летний и 15-летний подросток

Posted 6 марта 2020, 10:42
Published 6 марта 2020, 10:42
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
Подростки исчезли из дома 5 марта в Стерлитамаке. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили, что Виталий и Алексей ушли в неизвестном направлении.
ГорОбзор.ру удалось выяснить, что в последнее время детей часто видели в компании гораздо старших парней, которых одноклассники охарактеризовали, как странных.
Приметы Алексея Янтураева: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: шапка черного цвета, куртка под камуфляж с надписью на спине, темно-синие джинсы, черные берцы.
Приметы Виталия Бычкова: карие глаза, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.
Был одет: шапка оранжевого цвета, куртка зеленого цвета, синие джинсы, синие кроссовки, темно-синий рюкзак.
Всех, кто что-то слышали или видел просят сообщать об этом по телефонам: 89871060601 или 02.