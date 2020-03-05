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Posted 5 марта 2020, 09:29

Published 5 марта 2020, 09:29

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии все больше растет количество бездомных людей

В Башкирии все больше растет количество бездомных людей

5 марта 2020, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В настоящий момент их количество достигло пяти тысяч человек.

Такие данные привели в региональном отделении Красного креста, сообщили на круглом столе в ИА «Башинформ». В организации отметили, что в регионе количество людей без определенного места жительства с каждым днем только увеличивается.

По статистике около 80% бездомных – это бывшие заключенные, приехавшие из глубинки безработные, погорельцы, люди с наркотической и алкогольной зависимостью.

Для таких лиц в Башкирии существуют некоммерческие организации, которые помогают с поддержкой и адаптацией, включая устройство на работу, консультации психологов и юристов, восстанавливают документы.

Представитель Республиканского социального центра сообщил, что средняя стоимость пребывания та бездомных обходится центру в 40 рублей 70 копеек в день, а средств поступает в учреждение – 17 миллионов в год.

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#Общество#Новости
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