В Башкирии все больше растет количество бездомных людей

Posted 5 марта 2020, 09:29
Published 5 марта 2020, 09:29
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Такие данные привели в региональном отделении Красного креста, сообщили на круглом столе в ИА «Башинформ». В организации отметили, что в регионе количество людей без определенного места жительства с каждым днем только увеличивается.
По статистике около 80% бездомных – это бывшие заключенные, приехавшие из глубинки безработные, погорельцы, люди с наркотической и алкогольной зависимостью.
Для таких лиц в Башкирии существуют некоммерческие организации, которые помогают с поддержкой и адаптацией, включая устройство на работу, консультации психологов и юристов, восстанавливают документы.
Представитель Республиканского социального центра сообщил, что средняя стоимость пребывания та бездомных обходится центру в 40 рублей 70 копеек в день, а средств поступает в учреждение – 17 миллионов в год.