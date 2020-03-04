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Posted 4 марта 2020, 12:07

Published 4 марта 2020, 12:07

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью

Житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью

4 марта 2020, 12:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресс-служба следкома в Башкирии сообщила подробности убийства.

В ведомстве сообщили, что 42-летний подозреваемый убил 76-летнюю маму в квартире на Блюхера в Уфе 3 марта. Мотивы преступления неизвестны, сообщается только что он ударил ножом женщину шесть раз в шею.

Убитую обнаружил в квартире ее второй сын в тот же день, подозреваемый не стал скрываться и дал позже признательные показания в полиции.

В настоящий момент против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвинение уже предъявлено, решается вопрос о мере пресечения.

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