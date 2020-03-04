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Posted 4 марта 2020, 05:17

Published 4 марта 2020, 05:17

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Башкирия вошла в тройку лидеров российских регионов по работе с экспортерами

Башкирия вошла в тройку лидеров российских регионов по работе с экспортерами

4 марта 2020, 05:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Работу с экспортерами в Башкирии высоко оценили в Российском экспортном центре.

Российский экспортный центр составил рейтинг региональных центров поддержки экспорта за прошедший год. По работе с экспортерами Башкирия заняла третью строчку. При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их география и др. Башкирию в этом списке опередили Московская область и Алтайский край.

Мероприятия, которые позволили показать высокий результат, проводятся Центром поддержки экспорта РБ в рамках региональных проектов «Развитие экспорта в РБ» и «Развитие экспорта услуг в РБ», а также в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Владимира Путина.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям, всего в 2019 году услугами Центра воспользовался 641 субъект малого и среднего предпринимательства. При этом объем поддержанного экспорта превысил 3,5 млрд руб. Кроме того, Центр организовал деловые поездки на международные мероприятия для 113 компаний Башкирии.

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#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Развитие экономики
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