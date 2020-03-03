В Башкирии на капитальный ремонт лифтов потратят 1,4 млрд рублей

В фонде пояснили РБК, что 309 лифтов Уфе, Октябрьском, Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске, Межгорье, Благовещенском, Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском районах отремонтируют за счет бюджетных средств – 827 млн рублей. Остальные планируется отремонтировать за счет собственников. Все эти дома расположены в Уфе.