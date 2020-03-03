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Posted 3 марта 2020, 10:04

Published 3 марта 2020, 10:04

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Башкирии на капитальный ремонт лифтов потратят 1,4 млрд рублей

В Башкирии на капитальный ремонт лифтов потратят 1,4 млрд рублей

3 марта 2020, 10:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На эту сумму в республике планируют отремонтировать 516 лифтов.

В Башкирии ищут подрядчиков на замену и капремонт лифтов. На сайте госзакупок сообщается, что заказчиком выступил Некоммерческий Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», передает «РБК-Уфа».

В настоящий момент оператором объявлены три закупки совокупной стоимостью в 1,4 млрд рублей, лоты отличаются начальной ценой, количеством лифтов и источниками финансирования.

В фонде пояснили РБК, что 309 лифтов Уфе, Октябрьском, Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске, Межгорье, Благовещенском, Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском районах отремонтируют за счет бюджетных средств – 827 млн рублей. Остальные планируется отремонтировать за счет собственников. Все эти дома расположены в Уфе.

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