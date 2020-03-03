В Башкирии на капитальный ремонт лифтов потратят 1,4 млрд рублей

Posted 3 марта 2020, 10:04
Published 3 марта 2020, 10:04
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
В Башкирии ищут подрядчиков на замену и капремонт лифтов. На сайте госзакупок сообщается, что заказчиком выступил Некоммерческий Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», передает «РБК-Уфа».
В настоящий момент оператором объявлены три закупки совокупной стоимостью в 1,4 млрд рублей, лоты отличаются начальной ценой, количеством лифтов и источниками финансирования.
В фонде пояснили РБК, что 309 лифтов Уфе, Октябрьском, Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске, Межгорье, Благовещенском, Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском районах отремонтируют за счет бюджетных средств – 827 млн рублей. Остальные планируется отремонтировать за счет собственников. Все эти дома расположены в Уфе.