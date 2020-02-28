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Posted 28 февраля 2020, 06:20

Published 28 февраля 2020, 06:20

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Башкирии из-за бушующей непогоды ввели новое ограничение движения

В Башкирии из-за бушующей непогоды ввели новое ограничение движения

28 февраля 2020, 06:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за сильных порывов ветра, толстого снежного покрова и неблагоприятных погодных условий движение ограничат сегодня до 15:30 на участке автомобильной дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай.

О вводимом ограничении сообщили в госкомтрансе Башкирии. Сообщается, что оно необходимо в связи с сильными порывами ветра, толщиной снежного покрова в выемках более 2 метров и ограничения видимости.

Движение на участке Аскарово-Альмухаметово-Сибай предварительно закрыто до 15:30 28 февраля 2020 года с 52 до 66 километра в Баймакском районе, а точнее – от Сибая до границы с Абзелиловским районом.

В комитете уточнили, что время открытия движения могут изменить, если погода не нормализуется. Жителям республики в тяжелой ситуации порекомендовали обращаться по телефонам: 8-927-955-11-00, в чрезвычайных ситуациях - 112.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Ограничение движения
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