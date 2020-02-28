В Башкирии из-за бушующей непогоды ввели новое ограничение движения

Posted 28 февраля 2020, 06:20
Published 28 февраля 2020, 06:20
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
О вводимом ограничении сообщили в госкомтрансе Башкирии. Сообщается, что оно необходимо в связи с сильными порывами ветра, толщиной снежного покрова в выемках более 2 метров и ограничения видимости.
Движение на участке Аскарово-Альмухаметово-Сибай предварительно закрыто до 15:30 28 февраля 2020 года с 52 до 66 километра в Баймакском районе, а точнее – от Сибая до границы с Абзелиловским районом.
В комитете уточнили, что время открытия движения могут изменить, если погода не нормализуется. Жителям республики в тяжелой ситуации порекомендовали обращаться по телефонам: 8-927-955-11-00, в чрезвычайных ситуациях - 112.