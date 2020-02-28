В Башкирии 26-летний парень зарезал маму, отца и брата

В ведомстве установили, что 5 июля 2019 года обвиняемый набросился с ножом на своего 30-летнего брата, 53-летнюю мать и 59-летнего отца. Мать и брат скончались сразу же на месте происшествия. Отец, получив ранение, попытался сбежать, но нападавший догнал его на соседнем участке и добил.