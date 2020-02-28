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Posted 28 февраля 2020, 07:43

Published 28 февраля 2020, 07:43

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Башкирии 26-летний парень зарезал маму, отца и брата

В Башкирии 26-летний парень зарезал маму, отца и брата

28 февраля 2020, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет Башкирии сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца Кугарчинского района, который зарезал всю семью.

В ведомстве установили, что 5 июля 2019 года обвиняемый набросился с ножом на своего 30-летнего брата, 53-летнюю мать и 59-летнего отца. Мать и брат скончались сразу же на месте происшествия. Отец, получив ранение, попытался сбежать, но нападавший догнал его на соседнем участке и добил.

Молодой человек сам пришел в полицию с повинной. По результатам расследования в его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенного с особой жестокостью (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В следственном комитете сообщили, что у мужчины диагностировано психическое заболевание, которое обострилось во время совершения преступления. Ему рекомендовано принудительное лечение в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, передает «Стерлеград».

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Убийство
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