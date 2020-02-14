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Posted 14 февраля 2020, 09:35

Published 14 февраля 2020, 09:35

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

На обучение молодых мам в Башкирии направят 75 миллионов рублей

На обучение молодых мам в Башкирии направят 75 миллионов рублей

14 февраля 2020, 09:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Вопрос повышения квалификации молодых матерей обсуждалась на заседании президиума правительства РБ.

Участники заседания утвердили порядок предоставления юрлицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета республики на организацию переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Такого рода обучение предусмотрено региональным проектом «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

— Эти механизмы для обучения подразумевают переобучение и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, выдачу образовательных сертификатов и субсидирование работодателей, — пояснила вице-премьер — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. — В 2019 году за счет средств регионального бюджета обучение прошли 545 женщин.

В общей сложности в текущем году на обучение молодых мам будет направлено 75,8 млн руб. (72,6 млн из федерального бюджета, 3,2 млн из республиканского).

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости
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